ضياء رشوان: الحوار الوطني لا يهدف لمحاسبة الحكومة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، تعليقًا على مهاجمة النائب أحمد بلال البرلسى لممثل الحكومة في جلسات الحوار الوطني، نحن هنا لسنا لمحاسبة الحكومة ولا للآخرين وان كانت القاعة للحساب فكلنا نستحق الحساب .

وأشار المنسق العام للحوار الوطني خلال مداخلته بلجنة الصناعة لمناقشة "أسباب تراجع مساهمه الصناعة في الاقتصاد المصري"..(تحديات توطين الصناعة المصرية_ تحديات القوى العاملة المصرية)، ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، أن حضر الحكومة للجلسات النقاشية تم بين مجلس الأمناء والمنسق العام ورئيس الوزراء الذي رحب بحضور اى من ممثلى الحكومة للجلسات .

وأكد رشوان، أن حضور الحكومة في الجلسات النقاشية للحوار الوطني أمر مهم.

وتابع : " من قواعد الحوار أننا هنا لسنا جهه رقابية"

وطالب الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أعضاء مجلس النواب بضرورة محاسبة الحكومة ، وتابع قائلا:" ارجوكم استخدموا أدواتكم الرقابية في البرلمان لمحاسبة الحكومة" .