قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن نظام كييف ورعاته الغربيون مسؤولون عن محاولة التسلل الأوكرانية إلى مقاطعة بيلجورود.

وأضاف مدفيديف -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم "الثلاثاء"- أن نظام كييف ورعاته في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يتحملون المسؤولية المباشرة عن محاولة، مجموعة تخريب أوكرانية التسلل إلى مقاطعة بيلجورود الحدودية مع روسيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم، إن الدول الغربية التي تزود أوكرانيا بالأسلحة تتورط أكثر فأكثر، وتنخرط بشكل متزايد في النزاع، معربا عن قلق موسكو العميق مما قامت به المجموعة التخريبية الأوكرانية في مقاطعة بيلجورود.