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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توفير ملف التقديم بمدارس الدقهلية بأسعار رمزية لرياض الأطفال والأول الابتدائي

ناصر شعبان وكيل وزارة
ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية
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أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية عن توفير ملف التقديم بالمدارس بمحافظة الدقهلية باسعار رمزية  من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والأول الإعدادى  والأول الثانوي  للعام الدراسى٢٠٢٤/٢٠٢٣ م.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية  ناصر تعليم الدقهلية.
فيما جاء قرار وكيل وزارة التربية والتعليم لتخفيف العبء عن أولياء الأمور، ويتم التعامل من خلال منفذ الوحدة  المنتجة بكل مدرسة.

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الدقهلية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الصف الأول الابتدائي والأول الاعدادي والاول الثانوي محافظة الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم