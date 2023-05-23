توفير ملف التقديم بمدارس الدقهلية بأسعار رمزية لرياض الأطفال والأول الابتدائي

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية عن توفير ملف التقديم بالمدارس بمحافظة الدقهلية باسعار رمزية من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والأول الإعدادى والأول الثانوي للعام الدراسى٢٠٢٤/٢٠٢٣ م.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية ناصر تعليم الدقهلية.

فيما جاء قرار وكيل وزارة التربية والتعليم لتخفيف العبء عن أولياء الأمور، ويتم التعامل من خلال منفذ الوحدة المنتجة بكل مدرسة.