الأهلي يتنازل عن دعوى حل لجنة الانضباط

علق المستشار محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، على موقف القلعة الحمراء، بشأن الدعوة المرفوعة ضد تشكيل لجنة الانضباط، والتي أصدرت عقوبة ضد محمود عبد المنعم كهربا.

وأكد محمد عثمان في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء: “استجابًة لما تم طرحه مؤخرًا بشأن ما هو قادم من تطوير خاص بالمنظومة الرياضية، وبناءً على ما جاء في الخطاب الوارد من الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يؤكد فيه على التزامه بلائحة النظام الأساسي وقيامه بعرض تشكيل لجنة الانضباط على الجمعية العمومية القادمة للاتحاد، بوصفها صاحبة الحق في انتخاب اللجان المستقلة، لاتخاذ اللازم قانونًا”.

وتابع: “قرر النادي ترك الخصومة في الطعن المقدم على إجراءات تشكيل لجنة الانضباط بعد تحقيق المطالب القانونية للنادي، والتأكيد على أن هذا الطعن كان يخص النواحي الإجرائية فقط، وليس القامات القضائية الكبيرة التي تضمها اللجنة ويكن لها النادي الأهلي كل التقدير والاحترام”.