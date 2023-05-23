غرفة المنشآت الفندقية: ارتفاع تكلفة البناء تعرقل المشروعات والطلب السياحي يتزايد

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، إن الطاقة الفندقية في مصر وصلت إلى 250 ألف غرفة، فيما تستهدف الدولة الوصول الى اضعاف هذا الرقم تحقيقا لاستراتيجية الوصول إلى 30 مليون سائح في 2030.

وأضاف عاقل، خلال كلمته بالجمعية العمومية للغرفة اليوم، أن لجنة تسيير أعمال الغرفة عرضت مطالب القطاع على اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء، بهدف تحقيق طفرة استثمارية كبيرة لتشجيع المستثمرين الجدد، موضحا أن ارتفاع سعر الأراضي وتكاليف البناء يمثلان عائقا كبيرا أمام الاستثمار الفندقي، بالإضافة إلى سعر بيع الليلة في الغرفة وقت الأزمات والذي يكون متدني للغاية، ما يجعل العائد طويل الأمد.

وتابع بأن العملية الاستثمارية قد تواجه صعوبات بسبب اضطراب الاقتصاد العالمي، لذا فلابد للفنادق المصرية التركيز على بيع المنتج السياحي بأسعار مرتفعة لتحقيق عائد افضل، مشيرا إلى أن ارتفاع الطلب على مصر ساهم بشكل كبير في رفع أسعار الفنادق وهو المطلوب تنفيذه على المدى البعيد.

ومن جانبه، قال محمد ايوب عضو لجنة تسير أعمال الغرفة، إن عدد الفنادق العائمة بلغ 170 فندقا حتى أول شهر مايو الجاري، بينما انخفضت الأعداد مع بداية موسم الصيف لتبلغ 110 فنادق من اجمالي الطاقة التي تعمل بالفعل في مجرى نهر النيل.

وحول فرض رسوم على الفنادق العائمة قال أيوب، إنه تم عرض هذا الأمر على لجنة التراخيص الدائمة برئاسة وزير السياحة والآثار، ووعد بحل المشكلة، وكان قد تم خلال الأسبوع ذاته فرض رسوم أخرى من إحدى الجهات السيادية على بحيرة ناصر وتم إيقافها لحين تقنين وضعها، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع رئيس الوزراء لعرض ذلك الموضوع وحسم أزمة فرض رسوم على العائمات بدون سند قانوني.