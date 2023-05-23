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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

إعفاء العارضين من رسوم الإيجار والمشاركة في معارض ومهرجانات الكتاب في أبوظبي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أفاد مركز أبوظبي للغة العربية، عن اعفاء جميع العارضين من رسوم الإيجار والمشاركة في معارض ومهرجانات أبوظبي للكتاب 2023.

وصرح رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم إن "إعفاءالعارضين والناشرين ودور النشر المشاركين في المعارض، ومهرجانات الكتاب في أبوظبي للعام الثالث على التوالي، يمثل أهمية كبيرة   لتطور وازدهار قطاع النشر والصناعات الإبداعية محليا وإقليميا وعالميا".
وتابع أن القرار "يحقق أهداف مركز أبوظبي للغة العربية بمنحنا المزيد من التقدم والازدهار للوصول برسالتنا إلى المزيد من القراء، ويدفع خطواتنا نحو الرقي والتطوير  باللغة العربية بمحتواها عبر مختلف وسائط وقنوات النشر، وتترجم هذه المبادرة رؤية قيادتنا الرشيدة، والتحول الجاد نحو المعرفة والثقافة في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات".
ويعفي القرار للعام الثالث على التوالي، دور النشر والعارضين والناشرين المشاركين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، ومهرجان العين للكتاب 2023، ومهرجان الظفرة للكتاب 2023، من رسوم الإيجار والمشاركة. 
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي ومركز أبوظبي للغة العربية لدعم الناشرين الإماراتيين والعرب والأجانب، وتتماشى مع استراتيجية المركز لتوفير السبل الكفيلة كافة باستدامة تطور قطاع النشر ونموه، وتذليل مكانة اللغة العربية باعتبارها اللغة الأم وهي لغة الثقافة والعلم والإبداع.

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