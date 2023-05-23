صحة البحيرة تحتفل باليوم العالمي للتمريض وتكرم عددا من النماذج المضيئة

شهد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية، اليوم الثلاثاء، الإحتفالية التى أقامتها إدارة التمريض بالمديرية لتكريم بعض النماذج المضيئة من هيئة التمريض بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجى بالمديرية، ونبيله درويش مدير ادارة التمريض بالمديرية وأعضاء هيئة التمريض وأسرهم، وأسر شهداء الجيش الأبيض من هيئة التمريض، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للتمريض، والذى يوافق الثانى عشر من مايو من كل عام .

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء كوڤيد 19 بصفة عامة ومن هيئة التمريض بصفة خاصة .

وفى كلمته أشاد وكيل الوزارة بأعضاء هيئة التمريض لما يقدموه من خدمات انسانية عظيمة وثمن مواقفهم البطولية والتضحيات المختلفة التى قدموها أثناء جائحة كورونا وغيرها، من أجل التواجد بين المرضى وخدمتهم ورعايتهم، وتقديم أرواحهم تضحيةً للمرضى وفداءً للوطن.

كما أشار الدكتور حمودة الجزار، الى الدور البارز الذى يلعبه التمريض فى المنظومة الصحية، مؤكدا أنهم دائما فى المقدمة فى أى حدث ، فهم خط الدفاع عن صحة وأمن وسلامة المواطن.

وفى نهاية الحفل قام وكيل الوزارة بتكريم عدد من النماذج المضيئة للتمريض البحراوى الذين قدموا أرواحهم فداءً للواجب ، واستشهدوا فى سبيل الواجب المقدس، وذلك بحضور أهلهم وذويهم، ثم قام بتكريم بعض هيئة التمريض، وخاصة الذين عاشوا الموت المحقق وهم يخدمون فى مستشفيات العزل والحجر، أو لنشاطهم المتميز فى إداراتهم ومستشفياتهم.

كما قام وكيل الوزارة، بتقديم التهنئة لجميع هيئة التمريض العاملين بالمستشفيات والإدارات الصحية من خلال ال Zoom وتواصل مع مديرى الإدارات الصحية ومديري المستشفيات ، وكلفهم بنقل تهنئته لجميع هيئة التمريض بإداراتهم وبمستشفياتهم.