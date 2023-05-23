ads
الثلاثاء 23 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوة إسرائيلية خاصة تقتحم مُخيمًا في رام الله وتعتقل شابًا

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اقتحمت قوة إسرائيلية "خاصة"، اليوم، مخيم "الأمعري" في رام الله، بوسط الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت شابًا.

 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الشاب جرى اعتقاله لدى وجوده في معرض لبيع السيارات داخل "المُخيم"، بوسط رام الله، على الطريق المؤدي إلى مدينة "القدس" المحتلة.

 

 

وفي القدس، أفادت مصادر في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة "جبل المكبر" واعتقلت شابين.

 

 

واقتحمت قوة إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، مخيم "العروب" في شمال محافظة الخليل، جنوب الضفة، واعتقلت أسيرًا محررًا.

 

ويعد مُخيم "العروب" وبلدة "بيت أمر"، بشمال الخليل، من أكثر النقاط الساخنة في جنوب الضفة الغربية المحتلة. وتقتحم قوات الاحتلال المخيم والبلدة بصورة شبه يومية، ما يتسبب في إصابات وارتقاء شهداء.

رام الله الأمعري الضفة الغربية