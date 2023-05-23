احتفالا بالعيد القومي لدمياط.. افتتاح الإحلال الجزئي لمدرسة النصر

إفتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشروع الإحلال الجزئى لمدرسة النصر للتعليم الأساسى بمدينة دمياط، وذلك خلال الجولة التى أجرتها صباح اليوم فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة دمياط.

وخلال الافتتاح الذى حضره على عبد الرؤوف مدير مديرية التربيةو التعليم و المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئةالابنية التعليمية و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، تفقدت " المحافظ " المبنى الذى ضم قاعات لرياض الأطفال وفصول دراسية و قاعات للأنشطة ومعامل ، واطلعت على ما شهدته المدرسة من أعمال إحلال جزئي بعدد ٣٦ فصل ليصل إجمالي عدد الفصول الدراسية بها ٥١ فصل .

وأشارت " محافظ دمياط " إلى أن هناك اهتمام كبير بقطاع المنشآت التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة القائم منها و توسعته ، و الذى ساهم فى تحقيق طفرة نوعية بذلك القطاع و تخفيف الكثافة الطلابية بالفصول وتطوير المنظومة التعليمية، مشيدة بما تم تحقيقه من جهود على مدار السنوات الأخيرة ، كما أكدت أنه تم إفتتاح عدد من المدارس بمناطق مختلفة خلال الاحتفالات بالعيد القومى هذا العام.

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية لمواقف نقل الركاب للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المحددة ، وفى هذا السياق كثفت إدارتى المتابعة والمواقف حملاتهم لمتابعة تلك المنظومة.

حيث كشفت الحملات المُنفذة مؤخرًا عن قيام سائقى سيارتين تعملان بخط السنانية بزيادة تعريفة الأجرة، وعدم التزام سائقى ١٢ سيارة بالعمل بخط سير " الاعصر / عزب النهضة " ، وكذلك خط سير الترعة الشرقاوية.

هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفات ، كما تستمر متابعة تلك المنظومة بشكل دورى لمنع اى محاولات لاستغلال المواطنين.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية لرصف شوارع منطقة الرهبينى بالمنطقة القديمة بالاسفلت ،حيث تأتى تلك الاعمال ضمن الخطة النهائية لمشروع المناطق الغير مخططة.

