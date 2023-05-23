أوبرا "التليفون" الكوميدية ومقتطفات من الأغانى الكلاسيكية على المسرح الصغير

تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، حفلاً فنيا بمصاحبة عازفة البيانو مايا جينيفريا، ومن إخراج حازم رشدي، وهشام الطلي، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء الجمعة 26 مايو الجاري، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن البرنامج فاصلين الأول للأوبرا الكوميدية القصيرة "التليفون" للموسيقار الإيطالى العالمى كارلو مينوتى، والتي تدور أحداثها فى فصل واحد حول شخصية "لوسى" التى تقضى معظم وقتها فى المحادثات الهاتفية ويحاول صديقها بن طلب يدها للزواج ويقاطعه رنين الهاتف باستمرار حتى يكتشف أن الوسيلة الوحيدة لاخبارها برغبته هى الهاتف ويؤدى الشخصيات السوبرانو سلمي الجبالي، والباص باريتون عزت غانم.

أما الفاصل الثانى يضم مقتطفات من أشهر أغانى الأوبرات الكلاسيكية العالمية منها: الناي السحري لـ"موتسارت"، حلاق إشبيلية لـ"جي روسيني"، أكسير الحب لـ"دوينزيتي"، الحفل التنكري ولاترافياتا لـ"ڤيردي"، لابوهيم لـ"بوتشيني" وغيرها، أداء المطربين رضا الوكيل، ومصطفى محمد، ووليد كريم، وجيهان فايد، وعماد عادل، وأسامة علي، ورامز لباد، وأسامة جمال، وماهيتاب نادر، ورؤى حسام .

قدمت فرقة أوبرا القاهرة العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .