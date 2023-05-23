تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 566 شاحنة و47سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 260شاحنة و28 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 306 شاحنة و19 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين القاهرة وامل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1050 طن بضائع و160 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانيها .

