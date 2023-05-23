اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 566 شاحنة و47سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 260شاحنة و28 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 306 شاحنة و19 سيارة .
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين القاهرة وامل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1050 طن بضائع و160 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانيها .
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تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 566 شاحنة و47سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 260شاحنة و28 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 306 شاحنة و19 سيارة .
اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 566 شاحنة و47سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 260شاحنة و28 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 306 شاحنة و19 سيارة .