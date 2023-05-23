أنشطة رياضية وترفيهية لأطفال التوحد بمراكز شباب البحيرة.. صور

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، تنفيذ المشروع القومي لأطفال التوحد، وذلك لتنمية مهارات اطفال التوحد والإعاقة الذهنية، فى اطار الدعم الغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوى الهمم كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن، وكذا جهود محافظه البحيرة التى لا تألوا جهدا فى دعم ذوى الهمم وإتخاذ خطوات جاده لدمجهم بالمجتمع، وتقديم كافه أوجه الدعم لهم لممارسة الأنشطة الرياضيه المختلفة.

وقال الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه تم تنفيذ المشروع بمركز شباب ايتاي البارود، من خلال عدة أنشطة رياضية وترفيهية لنشر التوعية وكيفية التعامل مع مصابى التوحد، والتأكيد على أهمية الدمج المجتمعي لهم، وأنهم جزء رئيسي من نسيج المجتمع، مؤكدًا على اهتمام الوزارة البالغ بذوي الهمم والقدرات الخاصة، ومنهم المصابين بالتوحد من خلال تنفيذ حزمة من البرامج، والمشروعات المختلفة المخصصة لهم على مستوى جميع محافظات الجمهورية.