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الثلاثاء 23 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

البحيرة: ضبط طن و600 كيلو فراولة منتهية الصلاحية بكفر الدوار

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة برئاسة  مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال  وكيل المديرية، ومفتاح عبد اللطيف  مدير عام التجارة الداخلية بحملة تموينية مكبرة بناحية مركز كفر الدوار.

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع ومنتهية الصلاحية مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .
 وأسفرت الحملة عن ضبط طن و 600  كيلو فراولة مجمدة منتهية الصلاحية داخل ثلاجة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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