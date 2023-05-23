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الثلاثاء 23 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بأسلوب "التسلق".. ضبط لص سرق مكتب مستلزمات كمبيوتر بعابدين

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق) وبحوزته حقيبة بداخلها (عدد من مستلزمات الكمبيوتر "مجهولة المصدر"). وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل (مكتب لمستلزمات الكمبيوتر، كائن بدائرة القسم) ملك أحد أقاربه بأسلوب "التسلق" بسبب وجود خلافات فيما بينهما، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شرطة عابدين مديرية أمن القاهرة ضبط لص سرق مكتب قسم شرطة