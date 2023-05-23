بـ"عيون جاحظة وجسم طويل".. روسي يوثق "صيد نادر" لأسماك غريبة الشكل

نشر صياد روسي يدعى رومان فيدورتسوف صورا لأسماك غريبة الشكل أثارت مخاوف متابعيه على إنستجرام.

ولم يتبين نوع هذه الأسماك إلا أنها ظهرت بعيون جاحظة وجسم طويل مع خروج بعض من أحشائها خارج فمها ويعتقد فيدورتسوف أن فرق الضغط بعد سحب الأسماك من تحت الماء أدى إلى خروج جزء من هذه الأحشاء للخارج.

وقال رومان: جميع أنواع الأسماك جميلة بطريقتها الخاصة، لا أستطيع أن أقول إنها مخيفة أو قبيحة.

وأضاف: الناس مهتمون جدا بالمخلوقات البحرية غير العادية و أعتقد أن سبب هذه الشعبية هو حقيقة أن بحارا عاديا يمكنه مواجهة الحياة مع مخلوقات رائعة غير عادية.

وأضاف الصياد: لدى المتابعين انطباع بأنه مع كل صيد نحضر عينات أسماك غير عادية و في الواقع هذا أبعد ما يكون عن القضية و إنه أمر نادر.