أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 204 آلاف و360 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 204 آلاف و360 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و789 دبابة و7 آلاف و419 من المركبات المدرعة و3 آلاف و318 من النظم المدفعية و565 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و327 من أنظمة الدفاع الجوي و309 من الطائرات المقاتلة و295 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و139 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 433 من المعدات الخاصة و2864 طائرة مسيرة وإسقاط 1015 صاروخا من طراز كروز".

وأعلنت الهيئة أن القوات الروسية هاجمت مجددا الأراضي الأوكرانية بأربع طائرات بدون طيار من طراز "شاهد" حيث نجحت وحدات الدفاع الجوي في تدميرها.

وذكرت الهيئة، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم"، أن القوات الروسية شنت خلال اليوم الماضي 20 ضربة صاروخية حيث أطلقت صواريخ كروز على مستوطنات في مناطق دنيبروبتروفسك وزابوريجيا وخاركيف وكذلك صواريخ إسكندر إم الباليستية وصواريخ أرض - جو الموجهة S-300، كما شنت القوات الروسية 48 غارة جوية وفتحت النار باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة (MLRS) حوالي 90 مرة، ووردت أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين وتضررت أو دمرت منازل سكنية وبنية تحتية مدنية أخرى، بما في ذلك روضة أطفال.

وفقًا لهيئة الأركان العامة، فإن تهديد الضربات الصاروخية والجوية الروسية مستمر في جميع أنحاء أوكرانيا حيث تواصل القوات الروسية تركيز جهودها الرئيسية على اتجاهات كوبيانسك وليمان وبخموت وأفدييفكا ومارينكا، وقد وقع هناك أكثر من 30 اشتباكا عسكريا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ولا يزال باخموت ومارينكا في منطقة دونيتسك بؤرة القتال.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.