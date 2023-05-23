استطلاع لاقتصاديين: استمرار ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة

كشف استطلاع جديد لخبراء اقتصاديين أنهم يتوقعون أن يحرز الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقدمًا طفيفًا هذا العام في كبح ارتفاع الأسعار، قائلين إنهم يتوقعون أن تظل معدلات التضخم والفوائد مرتفعة.

وبحسب وكالة ″أسوشيتد برس″ تضمن استطلاع الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال ردودًا من 45 خبيرًا اقتصاديًا.

وأفادت ″أسوشيتد برس″ أن الاقتصاديين يتوقعون أن يبلغ متوسط التضخم 4.2 في المائة هذا العام في الولايات المتحدة، بارتفاع من 3.9 في المائة من استطلاعهم في فبراير.

ووجد الاستطلاع الجديد أيضًا أن الاقتصاديين يعتقدون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على سعر الفائدة القياسي عند حوالي 5.1 في المائة هذا العام، وهو أعلى مستوى له منذ 16 عامًا.

وقالت جوليا كورونادو، رئيسة الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، في بيان: "المشاركون في الاستطلاع الأخير منقسمون حول ما إذا كان الركود في الولايات المتحدة مرجحًا في العام المقبل".

وأضافت "بشكل عام، تتوقع اللجنة ارتفاع أسعار الفائدة في عام 2023 عما كان متوقعا في استطلاع توقعات فبراير 2023".

وتابعت "من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم في عام 2024، بينما من المتوقع أن يتراجع نمو الوظائف، وأن يرتفع معدل البطالة." أفادت وكالة أسوشييتد برس أيضًا أن الاقتصاديين قالوا إن الاقتصاد سينمو بنسبة 1.2 في المائة فقط هذا العام، وأن ثلاثة أخماس المستجيبين قالوا إن الولايات المتحدة ستشهد ركودًا في الأشهر الـ 12 المقبلة.