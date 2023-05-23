محافظ الشرقية يشهد ختام بطولة دوري الشركات بنادي الصفوة الرياضي بالعاشر من رمضان

الثلاثاء 23/مايو/2023 - 12:37 ص

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين ، فعاليات ختام بطولة دوري الشركات (العاشر سبورت 2022) والتي تنظمها جمعية مستثمري العاشر من رمضان بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وبمشاركة 26 فريق يضم 400 لاعب من العاملين بشركات المدينة وذلك بمقر نادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان.

أشاد محافظ الشرقية بتنظيم الدورات الرياضية والتي تهدف إلى تنمية روح المنافسة بشرف بين الفرق المشاركة وإعلاء قيمة الرياضة التي تسمو بالعقل وتنقي النفس وتُساهم في تقديم فرد قوي يبني مجتمعه متمنياً التوفيق لجميع الفرق المشاركة وتقديم أداء مميز للفوز بالدورة الرياضية.

وقدم محافظ الشرقية الشكر لجمعية مستثمري العاشر من رمضان لحرصها على تنظيم دورة رياضية للعاملين بشركات المدينة إيماناً منها بأهمية ممارسة الرياضة لجميع أفراد المجتمع ، مشيداً بأداء اللاعبين والذي اتسم بالندية والروح الرياضية العالية على مدار فعاليات الدورية الرياضية.

حرص محافظ الشرقية على مشاهده المباراة الختامية لخماسي كرة القدم والتي أقيمت بين فريقي شركتي أرما للصناعات الغذائية والسويدي للمحولات والتي انتهت بفوز فريق شركة أرما ،، ليقوم المحافظ بتسليمهم كأس البطولة والميداليات الذهبية تقديراً لمشاركتهم وفوزهم المستحق في الدورة الرياضية ( العاشر سبورت 2022).

وفي نهاية الإحتفالية أهدى رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان لمحافظ الشرقية درعاً تذكارياً تقديراً لدعمه الدائم والمستمر للمستثمرين وتذليل أي عقبات تواجههم في تنفيذ مشروعاتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لخلق بيئة صالحة للإستثمار وكذلك لمجهوداته الملموسة على أرض الواقع في الإرتقاء بمستوي الخدمات المؤداة للمواطنين في كافه القطاعات الخدمية والتنموية.

حضر الاحتفالية مراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة و الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان والدكتور محيي معروف رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار بوزارة الشباب والرياضة وايمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان والمهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان الدكتور أحمد عبد الحميد النجار ،والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس محمد كمال الكتاتني، أشرف الدوكار رئيس الاتحاد العام لعمال الشرقية والأستاذ عادل إسماعيل رئيس مجلس إدارة نادي الصفوة الرياضي وعدد من نواب البرلمان.

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