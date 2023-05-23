أردوغان: لم أساوم سنان أوغان على دعم ترشيحي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لم يساوم مرشح الرئاسة المنسحب سنان أوغان، الذي أيد ترشيحه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية في 28 مايو الجاري، ومن المقرر أن يتوجه حوالي 61 مليون ناخب تركي إلى صناديق الاقتراع.

وﺃمس الاثنين، أعلن سنان أوغان، دعمه لرجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

يذكر ﺃن حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 49.52% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحصل منافسه من أحزاب المعارضة السبعة كمال كيليتشدار أوغلو على 44.88%.

وفي وقت سابق قام رجب طيب أردوغان بمخاطبة الأتراك بالخارج وحثهم على المشاركة في التصويت في جولة الإعادة، وهذا يدل على أهمية التصويت من الخارج في تحقيق الفوز بالانتخابات.

وتعهد ﺃردوغان بالعمل على ضمان الاستقرار في تركيا، وسط معاناة البلاد من أزمة غلاء المعيشة والتضخم المرتفع وتداعيات الزلازل المدمرة التي وقعت في فبراير.

وأطلق أوغان حملة لإعادة المهاجرين إلى حيث أتوا، بما في ذلك نحو 3.6 مليون سوري، فروا بسبب الحرب إلى الجنوب.