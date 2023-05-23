استعجال التحريات في كشف غموض العثور على جثة سيدة "متعفنة" داخل شقتها ببولاق الدكرور

"رائحة كريهة انبعثت من شقتها، أثارت في نفوس الأهالي الرعب بقدر الاشمئزاز، لتدفعهم على عجل بإبلاغ رجال الأمن الذين اكتشفوا فور اقتحام الشقة، جثة متعفنة محاطة بالغموض"، كلفت جهات التحقيق بالجيزة، رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة في العثور على جثة سيدة داخل شقتها ببولاق الدكرور، بالتزامن مع إعداد تقرير من خبراء الطب الشرعي بالصفه التشريحية لجثتها للوقوف على أسباب الوفاة.

وأفاد التقرير المبدئي أن جثة السيدة المتوفاة كانت في حالة تعفن، ولا توجد آثار ظاهرية على جسدها.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجده بالعثور على جثة سيدة متعفنة داخل شقتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة في حالة تعفن ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.