تعرف على موعد مباراة الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق المارد الأحمر، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي التي ستقام الليلة أمام إنبي، في الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

المباراة تقام في تمام الساعة التاسعة والنصف، ويسعى الأهلي إلى الفوز في هذه المباراة من أجل مواصلة التربع على قمة جدول ترتيب المسابقة المحلية، من أجل استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، تخلى عنه خلالهما لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك.

ويتم إذاعة المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس، المالكة لحقوق نقل مبارايات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وأنهى الأهلي استعداداته مساء أمس الإثنين، على ملعب مختار التتش في الجزيرة، قبل أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا بأحد الفنادق الخاصة، استعدادا لمواجهة الفريق البترولي.

وقرر كولر ضم الثنائي شادي حسين وبرونو سافيو إلى القائمة، في إطار عملية التدوير التي يتبعها في الوقت الحالي، من أجل إراحة عدد من اللاعبين المميزين خوفا عليهم من الإجهاد والإرهاق قبل لعب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

كما تشهد المباراة غياب الثلاثي محمد عبد المنعم ومحمود كهربا وحسين الشحات من تلك المباراة، خوفا عليهم من الإصابة في ظل معاناة الثلاثي من الإجهاد بعد المشاركة أمام الترجي التونسي الأسبوع الماضي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.