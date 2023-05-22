جهاز المنتخب الأول يتابع مباراة الزمالك والداخلية في الدوري

يتابع الجهاز المعاون للمنتخب الوطني الاول، مباراة فريقين الزمالك والداخلية التي تجمع بينهم حاليا، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك ضمن خطة استعدادات المنتخب للمعيكر المقبل المقرر أن يواجه الفراعنة خلال منتخب غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية كوت ديفوار.

يذكر ان الاتحاد الافريقي كاف رفض تأجيل مباراة الفراعنة وغينيا لتقام يوم ١٤ يونيو في الموعد المحدد لها.