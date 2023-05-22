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الإثنين 22 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جهاز المنتخب الأول يتابع مباراة الزمالك والداخلية في الدوري

منتخب مصر
منتخب مصر
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يتابع الجهاز المعاون للمنتخب الوطني الاول، مباراة فريقين الزمالك والداخلية التي تجمع بينهم حاليا، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر بطولة الدوري الممتاز. 
يأتي ذلك ضمن خطة استعدادات المنتخب للمعيكر المقبل المقرر أن يواجه الفراعنة خلال منتخب غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية كوت ديفوار. 
يذكر ان الاتحاد الافريقي كاف رفض تأجيل مباراة الفراعنة وغينيا لتقام يوم ١٤ يونيو في الموعد المحدد لها.

منتخب مصر يتابع استعدادات