الأربعاء.. خالد جلال يفتتح عرض "ياسين وبهية" على مسرح العائم

يفتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "ياسين وبهية" من إنتاج فرقة مسرح الشباب برئاسة الفنان سامح بسيوني، وذلك فى الثامنة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق ٢٤ مايو الجارى، على المسرح العائم الصغير بالمنيل.

العرض المسرحي "ياسين وبهية" للكاتب نجيب سرور، وإخراج يوسف مراد منير، وهو ضمن سلسلة العروض التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد"، ويعد عرض "ياسين وبهية" ثاني عروض فرقة مسرح الشباب خلال العام الجاري، بعد افتتاح العرض المسرحي "حلمك عليك".

يشارك بطولة العمل الفنانين حازم القاضي، وإيمان غنيم، ويوسف مراد، وآية أبو زيد، وليلى مراد، وكريم طارق، وبهاء سليمان، وأحمد شحاتة، ومصطفى علاء، ومحمد البرنس، وحسام حسن، وأحمد عادل، وريمون أشرف، وصابر علي، موسيقي وألحان محمد علام، تصميم ديكور وإضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء رحمة عمر، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، مساعدو الإخراج أحمد فتحي، وأحمد حسين، ونيرة خليل، مخرج منفذ محمد عاشور، غناء فتحي ناصر.

