تفاصيل افتتاح 3 وزراء لمشروعات خدمية في شرم الشيخ لخدمة المواطنين

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم، في افتتاح المبنى الجديد لمجلس مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 249 مليون جنيه وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

كما حضر الافتتاح أيضًا كل من المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ وعدد من قيادات وزارة التخطيط ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

وافتتح وزير التنمية المحلية ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والعدل ومحافظ جنوب سيناء عقب ذلك مركز خدمات مصر والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة شرم الشيخ.

واستمع الوزراء إلى شرح حول آليات تقديم الخدمات وطريقة عمل المركز التكنولوجي ومركز خدمات مصر، وعقب ذلك تفقد اللواء هشام آمنة والدكتورة هالة السعيد والمستشار عمر مروان واللواء خالد فودة مقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة حيث استمعوا إلى شرح مفصل لطريقة عمل الشبكة الموحدة، كما تضمنت الزيارة كذلك استعراض مجهودات المحافظة في ملف التحول الرقمي وجهود تأسيس المرصد الحضري والمنظومات الذكية والرقمي.

كما شهد وزراء التنمية المحلية والتخطيط والعدل ومحافظ جنوب سيناء العرض الذى قدمه كورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات " أغنية تحيا مصر.. ياريس " وهى الأغنية التي تعدد عدد من الإنجازات بالمحافظات خلال تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتفقد وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط بعض المنتجات التراثية واليدوية التي تتميز بها محافظة جنوب سيناء.

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة، إلى أن افتتاح هذا الصرح المتكامل لتقديم الخدمات الإجرائية للمواطنين بطريقة ميسرة من خلال منظومة الشباك الواحد، يعكس الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي وتحسين منظومة الخدمات الحكومية والاجرائية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الحكومة تتبنى تنفيذ خطة طموحة للإصلاح الإداري بهدف بناء جهاز إداري حكومي يتسم بالكفاءة والفعالية، ويتميز بالقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين على نحو يضمن تحسين تقديم الخدمات العامة وحوكمتها، وتعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور.

وثمن اللواء هشام آمنة، جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعلى رأسها معالى الوزيرة الدكتورة هالة السعيد في الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتحسين إجراءات الوصول للخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الاجراءات، باعتبارها ملامح أساسية للتميز الحكومي، وتدعم تنافسية الجهاز الإداري للدولة، خاصة مع وجود حوافز لجذب الاستثمار.

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