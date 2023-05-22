حكم نهائي المونديال يدير مواجهة مانشستر سيتي وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، اليوم الاثنين، هوية الحكم الذي سيدير مواجهة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن يويفا أن البولندي سيمون مارتشينياك (42 عامًا) هو من سيدير المباراة النهائية التي ستقام في 10 يونيو المقبل على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في إسطنبول بتركيا.

وتولى مارتشينياك تحكيم 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وكان آخرها مباراة نصف النهائي بين مانشستر سيتي وريال مدريد، وأدار الحكم البولندي كأس العالم 2022 في قطر بين الأرجنتين وفرنسا.

وكان مارتشينياك قد أدار مباراة الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر موسم 2021/2022 والتي فاز بها الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.