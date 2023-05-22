مياه الفيوم تعقد ورشة عمل حول "أهمية السلامة والصحة المهنية"

عقدت شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، اليوم، ورشة عمل تتناول إجراءات السلامة والصحة المهنية، وذلك فى إطار توجيهات وزارة الاسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بكافة المواقع، وكذلك أثناء تنفيذ المشروعات او اعمال اﻻصلاح والصيانة، حيث تم التأكيد على مفاهيم الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بكافة المواقع حفاظا على سلامة العاملين والوقاية من الحوادث والاصابات.

وأكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، على أهمية رفع وعى العاملين بأهمية اتباع قواعد واشتراطات السلامة والصحة المهنية، منوها إلى ان العنصر البشرى يعد احد أهم موارد الشركة مما يستلزم تدريبه وتوعيته بمخاطر بيئة العمل وكيفية التعامل معها وهو ما تتضمنه خطط السلامة والصحة المهنية.

وأضاف “النجار” ان الشركة بصدد إعداد دليل إرشادي يضم كافة الاشتراطات الخاصة بإجراءات السلامة والصحة المهنية بمختلف مواقع العمل وتحديد درجة المخاطر بالمواقع وآليات التعامل معها، تدريب العاملين بمختلف المواقع على كيفية التعامل مع كافة المخاطر المحتملة، مشيرا إلى أن السلامة والصحة المهنية من اﻻساسيات الواجب توافرها فى بيئة العمل، ومؤكدا حرص الشركة على تهيئة أفضل الظروف للحفاظ على سلامة العاملين وتوفير بيئة عمل أمنه، خالية من المخاطر، مع الحفاظ على كفاءة تنفيذ اﻻعمال.

وأفاد العقيد محمد كمال مدير عام السلامة والصحة المهنية ان الشركة بصدد اقامة ورش عمل دورية تتناول إجراءات ومتطلبات السلامة والصحة المهنية بمشاركة كافة القطاعات المعنية بالشركة، للتأكيد على ضرورة وأهمية اتباع اجراءات السلامة والصحة المهنية وتنسيق العمل بين القطاعات المختلفة ومناقشة كافة المستجدات لإعتماد تطبيق وتحسين إجراءات الوقاية والحماية للعاملين وفقا لقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، موضحا ما تم اتخاذ من إجراءات من خلال تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية، والفحص المستمر لمعدات السلامة وعمل الصيانه اللازمة بالاضافة الى تحديد دقيق لمسؤوليات مديرى المواقع.

فى سياق متصل تم تنظيم معرض يضم المهمات والمعدات اللازمة لتأمين بيئة العمل والأسلوب اﻻمثل لاستخدامها على هامش ورشة العمل.

جاء ذلك بحضور المهندس سامى غالى رئيس قطاع مياه الشرب، المهندس إبراهيم رمضان رئيس قطاع الصرف الصحى، المهندس جمعه على مدير عام الإنتاج، المهندس مسعد محمد مدير عام الشبكات وبمشاركة عدد كبير من مهندسى الشركة بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحي.

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