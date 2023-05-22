"واتساب" يستعد لتطبيق ميزة جديدة تعفي المستخدمين من المشاكل

يختبر تطبيق التواصل الفوري "واتساب" القدرة على تحرير الرسائل بعد إرسالها، وهي ميزة ينتظرها كثيرون حول العالم لكونها تعفيهم من مشكلات عدة.

ونشر الحساب الرسمي لـ"واتساب" على "تويتر"، تغريدة تؤكد أن إطلاق هذه الميزة سيكون قريبا.

وأظهرت التغريدة، التي كانت عبارة عن رسوم تفاعلية، ميزة تعديل النصوص.

https://twitter.com/WhatsApp/status/1660362368931725312

وترمي هذه الميزة إلى مساعدة المستخدمين على تعديل الرسائل حتى بعد إرسالها إلى أصدقائهم وزملائهم، لإزالة الأخطاء المطبعية أو اللغوية أو كلمات يعتقدون أنها غير لائقة أو غير دقيقة.

وبحسب مواقع تقنية، فإن "واتساب" يختبر حاليا هذه الميزة في النسخة التجريبية لمستخدمي أجهزة "أندرويد"، ومن المتوقع أن تكون متاحة لجميع المستخدمين قريبا، وستدعم لغات عدة.

وستكون الميزة على شكل خيار "حرر" بعد النقر على الرسالة، حيث يمكن تعديلها وإعادة إرسالها مجددا.

لكن هذه الميزة، كما أفادت عددا من التقارير الإخبارية، ستكون محددة بسقف 15 دقيقة من توجيه الرسالة، بمعنى أنه لا يمكن إجراء تعديلات عليها بعد انقضاء هذه المدة.

تتيح تطبيق التواصل الفوري الشهير، الذي يستخدمه أكثر من 2 مليار نسمة، حاليا خيار حذف الرسائل بعد توجيهها، لكن هذا الخيار قد يمثل المشكلة للبعض إذ يوقعهم في إحراج مع مستخدمين آخرين يرون عبارة "أن الرسالة قد حذفت.

يذكر أن "واتساب" أعلن اعتزامه لإطلاق ميزة جديدة مع آخر نسخه المحدثة تسمح للمستخدمين بـ"إغلاق" محادثة ما، بحيث لا يمكن لأي شخص قراءتها من دون كلمة مرور.

ميزة "قفل الدردشة"

تتيح الميزة الجديدة إخفاء سلاسل المحادثات الأكثر سرية عن أعين المتطفلين، في ملف منفصل، بمجرد وضع هذه المحادثات في مكان تخزين خاص، ستتمكن من الوصول إليها باستخدام رمز مرور، أو عبر بصمة الإصبع.

يعمل قفل الدردشة أيضا على إخفاء محتويات تلك الرسالة، عند ظهورها في الإخطارات، هذا يعني أنه لن يتمكن أي شخص من رؤية رسائلك السرية أو الحساسة، حتى لو إشعار هاتفك".