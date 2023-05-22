الإستراتيجية العربية للصحة تدعم صناعة الدواء والمستلزمات الطبية.. تسهيلات حكومية وتوقعات بارتفاع الصادرات.. الحق في الدواء: مصر سوق استثمارية واعدة.. والتعاون العربي سيحل أزمة توفير الدواء

تُعد الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة مرجعًا للدول العربية لتطوير ميزانيات صحية أكثر استجابة ومرونة لاحتياجات الشعوب، حيث أبرزت جائحة كوفيد 19 أن أنظمة الإدارة المالية العامة الحالية لا تزال تشكل عائقا أمام التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة.

كما تسعى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب إلى دعم صناعة الدواء، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للدول من خلال إقامة مؤتمر ومعرض عربي للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبيية في مملكة البحرين خلال مؤتمر ومعرض المنامة الصحي في دورته الثانية خلال ديسمبر المقبل.

في هذا التقرير نبحث جهود الدولة المصرية لفتح باب الاستثمار في صناعة الدواء وأهمية فتح أسواق للتصنيع العربي، خاصةً في مصر.

استثمارات مصرية واعدة في صناعة الدواء

تُعد صناعة الدواء فى مصر من بين كبرى صناعات الدواء فى المنطقة العربية وأفريقيا، حيث بلغت حجم مبيعات الأدوية محليًا العام الماضى 170 مليار جنيه، و4 مليارات وحدة تقريبًا، وبالنسبة للصادرات الدوائية، فقد ارتفعت بنسبة 29.3% خلال عام 2021، لتسجل 269 مليون دولار مقارنة بعام 2020، كما ارتفعت الواردات المصرية من الأدوية بنسبة 21.2% لتسجل نحو 3.0 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن الوكالة الدولية «فيتش» في فبراير 2022، فإن مصر تكثف جهودها لتعزيز المشهد الدوائي المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما تُدعم سياسات الدولة بالمبادرات التي تهدف إلى توسيع قدرات تصنيع الأدوية المحلية، بينما أشارت فيتش إلى استمرار مصر في توفير المواد الخام من الخارج.

توقعت وكالة "فيتش" أن تشهد صادرات مصر من الأدوية زيادة بنسبة 5.05 % في 2023، و5.88 % في 2026، وتوقعات بزيادة حجم سوق الأدوية الحاصلة على براءة اختراع في مصر إلى 70 مليار جنيه بحلول 2031.

جهود وتسهيلات حكومية

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن قطاع الصناعات الدوائية ذات أهميته استراتيجية لمصر خاصةً مع ما تتميز به من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة، إضافة إلى القطاع الخاص.

وكشف وزير قطاع الأعمال فى بيان صحفي، أن الدولة حريصة على إجراء مناقشات مع المستثمرين وشركات التصنيع على المستوى المحلي والخارجي للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات، مشيرًا إلى اتفاقيات جديدة مع شركاء القطاع الخاص المصريين وشركات هندية رائدة فى مجال إنتاج تصنيع المواد الخام، ويجرى حاليًا التباحث حول نسب المشاركة واتفاق المساهمين للبدء فى التنفيذ على أن تقوم شركتنا بتوفير الأرض والتي تصل مساحتها إلى 17 فدان، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية وأن يتولى المستثمر توفير التكنولوجيا اللازمة وضخ الاستثمارات التى تصل إلى 80 مليون دولار، ويستهدف المشروع تصنيع المواد الخام لسد احتياجات الصناعة المحلية والتصدير للخارج.

توفير الدواء على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا

من جهته ثمن د. كريم كرم، عضو مجلس الأمناء في مركز الحق في الدواء، بجهود مجلس وزراء الصحة العرب على إقامة مؤتمر ومعرض عربي للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

وأكد عضو مجلس أمناء مركز الحق في الدواء في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن توفير سوق عربية موحدة للمواد الخام والمستلزمات الطبية والأدوية، يتم من خلال التشابك المتكامل بين الدول العربية وبعضها.

مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في صناعة الدواء في مصر، فهو سوق واعد ومفتوح في الوقت الحالى، خاصةً مع الإعفاءات التى توفرها الحكومة والتسهيلات العديدة التي أعلنها مجلس الوزراء مؤخرًا، علاوة على تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية صناعة الدواء في مصر.

وأضاف "كرم"، أن إنشاء سوق عربية لصناعة الدواء سيحل أزمة توفير الدواء على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وبأسعار مناسبة للجميع، من خلال توفير العمالة في مصر والتمويل من الجهات المنحة من الدول العربية.

وكشف "كرم" أن الدول الأوربية تُصنع الأدوية لدول الخليج بمواصفات خاصة، وهو ما يمكن تنفيذه في مصر، وعلى الدول العربية الاستفادة من الإمكانيات الحالية والتاريخ التي تتميز به مصر في التصنيع الدوائي، ضاربًا المثل بأول شركة صناعة مستحضرات طبية في الشرق الأوسط وأفريقيا أُنشئت عام 1939 كانت في مصر، وهي شركة مصر للمستحضرات الطبية، ومشيدًا بنموذج هيئة الشراء الموحد المصري في شراء المستلزمات والأدوية للمؤسسات المصرية.