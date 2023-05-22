الأمم المتحدة تخصص 5 ملايين دولار لمصر لتلبية احتياجات القادمين من السودان

خصص صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة في مصر الموجهة نحو الأشخاص الفارين من العنف والصراع في السودان، بما في ذلك اللاجئين والعائدين وطالبي اللجوء ومواطني الدول الثالثة وكذلك المجتمعات المضيفة لهم.

فمنذ بداية الأزمة استقبلت مصر أكبر عدد من القادمين من الحرب في السودان، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 113000 شخص وصلوا إلى الحدود المصرية السودانية اعتبارًا من 17 مايو 2023. وتتزايد الأعداد بشكل سريع مع وصول ما يصل إلى 5000 شخص يوميًا إلى حدود معبري قسطل وأركين. وتتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن يصل إجمالي القادمين إلى مصر 350 ألف شخص في غضون الأشهر الستة المقبلة.

ويعد تخصيص الأموال لجهود الإغاثة في مصر جزءًا من دعم أكبر للدول المجاورة للسودان (تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان) بمبلغ إجمالي قدره 22 مليون دولار وهذا ما أعلنه السيد مارتن غريفيث ، وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.

ومنذ بداية الأزمة، تعمل وكالات الأمم المتحدة في مصر - تحت قيادة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وبالتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة - بشكل وثيق مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ، بما في ذلك الهلال الأحمر المصري ، لتوفير الغذاء والمياه، والصرف الصحي، وخدمات الرعاية الصحية، و مساعدات نقدية وكذلك تقديم الدعم النفسي والاجتماعي. سيسمح تخصيص الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ بتوسيع نطاق المساعدة ، مع التركيز على احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً.