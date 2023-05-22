المؤتمر العلمي لقسم الروماتيزم بطب عين شمس يوصي بضرورة التعاون بين التخصصات

أوصت الفعاليات الختامية للمؤتمر العلمى لقسم الروماتيزم والمناعة بطب عين شمس بضرورة التعاون بين تخصص الروماتيزم والمناعة والتخصصات الاخرى، حيث إن الأمراض المناعية هى أمراض جهازية وذلك للوصول لأفضل رعاية طبية للمرضى.

اقيمت الفعاليات تحت رعاية محمود المتينى رئيس الجامعة، على الأنور عميد كلية الطب و عادل محمود رئيس قسم الروماتيزم على مدار أربعة أيام .

تضمن اليوم الأول إقامة ورشة عمل عن السونار الحركى بالتعاون مع الجمعية المصرية للسونار الحركى وسونار الأعصاب برئاسة أدهم أبو الفتوح، وأوضحت الورشة كيفية استخدام السونار الحركى فى تشخيص نشاط إلتهاب المفاصل وكذلك تأثر العضلات والأعصاب.

وشهد اليوم الثانى فعاليات ثلاث ورش عمل إثنين منها لتشخيص وعلاج إلتهاب المفاصل والروماتويد ومرض التيبس الفقارى المناعى بينما تطرقت ورشة العمل الثالثة استخدام ميكروسكوب الشعيرات الدموية لتشخيص امراض المناعة بحضور برفيسور ماركو ماتوتشي العالم الإيطالى فى هذا المجال كما تمت إقامة عدة جلسات مع تخصصات أخرى من أقسام الرمد والجلدية والصدر بطب عين شمس بحضور ومشاركة مختلف جامعات الجمهورية.