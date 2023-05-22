ads
الإثنين 22 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الصحة العالمية" تتفقد عددا من منشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبلت هيئة الرعاية الصحية وفدًا رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية، وذلك لزيارة عدد من منشآتها الصحية بمحافظة بورسعيد، باعتبار بورسعيد أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار بيان الهيئة، إلى منشآت طب الأسرة التي زارها وفد منظمة الصحة العالمية بمحافظة بورسعيد، والتي شملت وحدات <<أم خلف، الجرابعة، ال5000 وحدة، 44، الصيدلانية سمر عبدالرحمن>>، إضافة إلى مركزي طب أسرة <<بحر البقر القديمة، العرب.

ونوهت الهيئة في بيانها، تأتي الزيارة في إطار دعم تطبيق خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، والإطلاع على كافة عمليات الميكنة ونظم الرقمنة والتسجيل الإلكتروني للمواطنين، فضلًا عن الاستفادة من التوصيات المقدمة وفقًا لأفضل المعايير الدولية، وذلك من قِبل شركاء التنمية الدوليين الداعمين لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت البيان، أن هيئة الرعاية الصحية تثمن دور منظمة الصحة العالمية كأبرز الداعمين لملف التغطية الصحية الشاملة، حيث أثبتت التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة أهمية وجود الأنظمة الصحية القوية والقادرة على الاستدامة المالية؛ بما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، لتخفيف العبء المالى للمرض عن كاهل المواطنين.

 وشمل وفد الزيارة من منظمة الصحة العالمية مكتب القاهرة، كلًا من الدكتور أحمد خليفة، خبير اقتصاديات الصحة، الدكتور مجدي عيسى، خبير النظم الصحية، إضافة إلى الدكتورة فرح محمد، باحث اقتصادي ومنسق مشاريع وزارة المالية، وكان في استقبال الوفد مدراء منشآت طب الأسرة السبعة، فيما كان في مرافقة الوفد الدكتور يوسف السلكاوي، عضو المكتب الفني بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور إيمان عبدالهادي مدير إدارة الإعلام بالفرع، والدكتور أحمد الشريف، عضو إدارة الرعاية الأولية بالفرع.

IMG-20230522-WA0044
IMG-20230522-WA0044
IMG-20230522-WA0046
IMG-20230522-WA0046
IMG-20230522-WA0045
IMG-20230522-WA0045
IMG-20230522-WA0048
IMG-20230522-WA0048
IMG-20230522-WA0050
IMG-20230522-WA0050
IMG-20230522-WA0047
IMG-20230522-WA0047
IMG-20230522-WA0049
IMG-20230522-WA0049
الاقتصادية العالمية التأمين الصحي الشامل التحديات الاقتصادية العالمية التغطية الصحية الشاملة التحديات الاقتصادية الرعاية الصحية الشاملة