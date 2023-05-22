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الإثنين 22 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مؤتمر علمى يوصى بالتعاون بين التخصصات المتعددة للوصول لأفضل رعاية طبية للمرضى

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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أوصت الفعاليات الختامية  للمؤتمر العلمى لقسم الروماتيزم والمناعة بطب عين شمس بضرورة التعاون بين تخصص الروماتيزم والمناعة والتخصصات الاخرى حيث أن الامراض المناعية هى أمراض جهازية وذلك للوصول لأفضل رعاية طبية للمرضى .

اقيمت الفعاليات تحت رعاية أ.د محمود المتينى رئيس الجامعة ،أ.د على الأنور عميد كلية الطب  ، أ.د عادل محمود رئيس قسم الروماتيزم على مدار  أربعة أيام من ١٦ وحتى ١٩ مايو الجارى  .

تضمن اليوم الأول إقامة ورشة عمل عن السونار الحركى بالتعاون مع الجمعية المصرية للسونار الحركى وسونار الأعصاب برئاسة د. أدهم أبو الفتوح  ، واوضحت الورشة  كيفية إستخدام السونار الحركى فى تشخيص نشاط إلتهاب المفاصل وكذلك تأثر العضلات والاعصاب .
وشهد اليوم الثانى فعاليات ثلاث ورش عمل إثنين منها لتشخيص وعلاج إلتهاب المفاصل والروماتويد ومرض التيبس الفقارى المناعى بينما تطرقت ورشة العمل الثالثة استخدام ميكروسكوب الشعيرات الدموية لتشخيص امراض المناعة بحضور “برفسور   ماركو ماتوتشي” العالم الإيطالى فى هذا المجال .

كما تمت إقامة عدة جلسات مع تخصصات اخرى من اقسام  الرمد والجلدية والصدر بطب عين شمس بحضور ومشاركة مختلف جامعات الجمهورية , فى يومى الجمعة والخميس الموافقين ١٨، ١٩ مايو الجارى وناقشت هذه الجلسات  احدث الطرق لتشخيص وعلاج الامراض المناعية.

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الامراض المناعية التهاب المفاصل الجمعية المصرية الشعيرات الدموية العضلات والأعصاب عميد كلية الطب محمود المتيني