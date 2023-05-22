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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قنصل السعودية بالإسكندرية يشارك بحفل تخرج معهد النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية

الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية
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شارك مزيد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، في حفل تخرج معهد النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك في إحدى الفنادق الشهيرة.

وكان في استقباله، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية.

وعلى رأس الحضور عمر حريري رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية، والدكتور أحمد الفريح الملحق الثقافي السعودي والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.
كما شارك بالحفل أعضاء هيئة التدريس والقناصل العامين بالإسكندرية.

وقد تضمن دفعة الخريجين عددًا من الطلبة من المملكة العربية السعودية.

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الأكاديمية العربية للعلوم الأكاديمية العربية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية الإسكندرية