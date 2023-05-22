الاتحاد الأوروبي يحشد مساعداته لتقديمها لإيطاليا في أزمة الفيضانات.. والحادث يتسبب في 280 انهيارًا أرضيًا

يحشد الاتحاد الأوروبي مساعداته بشكل عاجل من أجل الوقوف بجانب إيطاليا على خلفية الفيضانات الغزيرة التي ضربت البلاد.

وتسببت الظروف الجوية القاسية في إيطاليا في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في الأيام الماضية، أثرت بشكل خاص على المنطقة الشمالية الوسطى من إميليا رومانيا.

وقامت السلطات الإيطالية بتنشيط آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، وطلب المساعدة يتعلق بمعدات ضخ عالية السعة من تجمع الحماية المدنية الأوروبية.

وقدمت خدمة كوبرنيكوس التابعة للاتحاد الأوروبي أيضًا خرائط الأقمار الصناعية الطارئة للمناطق المتأثرة، بناءً على طلب من هيئة الحماية المدنية الإيطالية في 16 مايو.



رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني

وزارت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، مناطق في شمال إيطاليا تعرضت لفيضانات قاتلة يوم الأحد، واختصرت زيارتها لليابان لحضور مجموعة السبع استجابة للكارثة.

وذهبت ميلوني إلى منطقة إميليا رومانيا حيث تم إجلاء أكثر من 36 ألف شخص وتوفي 14 شخصًا على الأقل في الفيضانات.

ووفقًا لمسؤولين من وكالة الحماية المدنية في المنطقة، فإن ما يقرب من 5000 من الذين تم إجلاؤهم يقيمون في مراكز مخصصة للحكومة مثل دور السينما والمتاحف.

وقال مسؤولون إنه تم إخلاء حوالي 16٪ من أراضي المنطقة حتى الآن.

وتجرى عمليات التنظيف على قدم وساق من خدمات الطوارئ يوم السبت يظهر إزالة الطين من الطرق التي جرفتها المياه بعد الانهيارات الأرضية.

وقالت إدارة الحماية المدنية في وقت سابق من هذا الأسبوع: “إن أكثر من 20 نهرا فاضت على ضفافها في أنحاء المنطقة، مما تسبب في 280 انهيارا أرضيا”.

وفي غضون ذلك، ترك ما يصل إلى 27 ألف شخص بدون كهرباء، وفقًا لشركة Enel ، الشركة الإيطالية متعددة الجنسيات المصنعة والموزع للكهرباء والغاز.

كما دمرت الفيضانات الأراضي الزراعية وأغرقت الماشية في منطقة تشتهر بفن الطهي، ووصفت جمعية زراعية الضرر بأنه "لا يقدر بثمن".

وتأتي الأمطار الغزيرة بعد شهور من الجفاف الذي حل بالأرض، ويقول خبراء الأرصاد الجوية إنه قلل من قدرتها على امتصاص المياه، مما أدى إلى تفاقم الفيضانات.

وانخفضت مستويات المياه في بحيرة جاردا بشمال إيطاليا إلى مستويات قياسية في فبراير، حيث شهدت البندقية تدنيًا غير عادي في المد والجزر.

من فترات الجفاف الطويلة إلى الفيضانات الشديدة، ازدادت شدة الكوارث المتعلقة بالمياه في جميع أنحاء العالم على مدى العقدين الماضيين مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية، وفقًا لبحث حديث.