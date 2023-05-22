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الإثنين 22 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وعمان

اتفاقية إزالة الازدواج
اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وعمان
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وقعت مصر وسلطنة عمان، اليوم الاثنين، اتفاقية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.

كما وقع الجانبان المصري والعماني، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية.

وقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم، عن الجانب المصري، الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعن الجانب العماني سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية.

جاء ذلك على هامش انعقاد منتدى الأعمال المصري العماني الذي يأتي في إطار زيارة السلطان هيثم بن طارق الحالية إلى جمهورية مصر العربية.

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الازدواج الضريبي السلطان هيثم بن طارق دكتور محمد معيط وزير المالية