"أوقاف جنوب سيناء": الانتهاء من فرش وتجهيز مسجد الهجن بشرم الشيخ

أنهت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، أعمال فرش وتجهيز مسجد الهجن بمدينة السلام شرم الشيخ، وتابع الشيخ السيد غيط ، وكيل الوزارة، أعمال الفرش والتجهيز، ويعد المسجد أيقونة معمارية رائعة تجمع بين الماضي والحاضر وهو صرح جديد يضاف إلى شرم الشيخ المدينة الخضراء.
كان اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، قد تابع مؤخرا الأعمال النهائية بالقرية التراثية بمنطقة الهجن بشرم الشيخ، وذلك في اطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث بشرم الشيخ.
يشار إلى أن القرية يجرى إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتكون جاهزة للافتتاح على هامش انطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، بحضور كبار الشخصيات من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث يجرى العمل على قدم وساق لاستكمال التشطيبات النهائية الجارية بها و أعمال التجميل والزراعات واللاند سكيب وتركيب عدد من الجداريات.
وأشار المحافظ إلى ان القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية، و قاعتين عرض، ومخازن، ومسرح مكشوف، ومطعم بدوي، وحدائق مفتوحة و لاند سكيب، لافتا أنه جرى الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية و مدرجات الجمهور والمسجد ، والوحدة البيطرية، والمرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، وكذا الانتهاء من أعمال شبكة الطرق والجداريات الفنية والأعمال الإبداعية التي تثرى منطقة الهجن وتزيد من الاعمال الجمالية بها.
كما تفقد المحافظ ايضا اعمال تنفيذ مشروع رفع كفاءة محطة المعالجة بنظام برك الاكسدة الطبيعية بمنطقة السفاري بالمدينة واعمال لاند سكيب والسور لموقع مشاهدة الطيور .
رافق المحافظ خلال الجولة القيادات التنفيذية للمحافظة، ورئيس مدينة شرم الشيخ، وكان في استقباله بموقع العمل ممثلو الشركات المشرفة والمنفذة للمشروع.