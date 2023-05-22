داليا عبدالرحيم: الجلسة الخاصة بالأحزاب السياسية في الحوار الوطني كانت ثرية جدا

قالت داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة “البوابة نيوز”، إن الجلسة الخاصة بالأحزاب السياسية في الحوار الوطني كانت جلسة ثرية جدًا وتم الحديث فيها عن قانون جديد للأحزاب وعن دمج الكيانات السياسية والحزبية المشتركة، وأعتقد أن هذا الطرح جريء بعض الشيء نظرًا لصعوبته، مشيرة إلى أنه تم الحديث عن حجم الدعم للأحزاب حتى تكون لها أرضية على أرض الواقع وأن تكون للأحزاب فرصة أن يكون لها نشاط تجاري لتوفر الدعم المادي وعن فرصتها في الإعلام.

وأَضافت "داليا" في حوارها لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن هناك أحزابا سياسية لها أرضية إعلامية أكبر وقادرة على الحديث بشكل أكبر بجانب هناك أحزاب قد تكون مهمشة وليس لديها الحق الإعلامي في الظهور في وسائل الإعلام بشكل كبير، مؤكدة أن المرحلة الحالية تشهد سماعنا لكل الأصوات وبدأنا نتابع كل الرؤى والأطروحات وبدأنا نرى كل رؤساء الأحزاب ونوابهم وأعضاء الأحزاب بالحديث في كل البرامج، فهم يطالبون بأن يكون لهم صوت إعلامي بشكل رسمي ويكون مخصص لهم وقت معين في الإعلام للتعبير عن رأيهم.

وتابعت، أنه تم الحديث بأن استمرار الأحزاب لا بد أن يكون بوجودها واحتكاكها بالشارع وأرضيتها في الشارع المصري.