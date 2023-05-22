داليا عبدالرحيم: الرئيس السيسي وسلطان عمان لديهما نفس الرؤى والاستراتيجيات في التفكير

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة نيوز، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والسلطان العماني هيثم بن طارق لديهما نفس الرؤى والاستراتيجيات في التفكير، فدولة عمان تتسم بالرؤية واحترام القانون الدولي ورؤية أزمات المنطقة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد المختلفة، وهناك أكثر من محور تركز عليه سلطنة عمان، ومصر لديها نفس السياسة الخارجية في احترام الدول وحل الخلافات والصراعات بالحلول السلمية.

وأَضافت "داليا" في حوارها مع برنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن التكامل والتشابه في الرؤى بين مصر وسلطنة عمان يجعل هناك تكاملا واتجاها في نفس التفكير لكل من الرئيس السيسي والسلطان هيثم بن طارق، موضحة أن الملفات العربية والإقليمية والصراعات والأزمات ستكون على طاولة الحوار في القمة بين الرئيسين.

وأوضحت أن التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان ليس بالحجم الكبير مقارنة بالعلاقات الطيبة بين مصر وسلطنة عمان، مشيرة إلى أن مصر استقبلت نحو 70 وفدا من مستثمرين ورجال أعمال وأشخاص يرغبون في الاستثمار في مصر وكان لهم عدد كبير جدًا من الزيارات في مناطق كثيرة في مصر والقاهرة، وتم استعراض المشاريع على هذه الوفود لبحث سبل الاستثمار.

وتابعت رئيس تحرير جريدة البوابة نيوز: "أعتقد أنه سيتم الخروج من هذه الزيارة بمذكرات تفاهم أو أشياء كثيرة تخص الاقتصاد بشكل كبير، لأن هذا الملف لم يكن قويا بشكل كبير بما يناسب حجم العلاقات مع سلطنة عمان".