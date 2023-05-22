داليا عبدالرحيم: العلاقات بين مصر وسلطنة عمان طيبة وتاريخية منذ زمن بعيد

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة “البوابة نيوز”، إن العلاقات مع سلطنة عمان تاريخية وقائمة منذ زمن بعيد، فهي علاقات أرساها السلطان قابوس بن سعيد وظلت العلاقات طيبة بين سلطنة عمان ومصر، مشيرة إلى أنه كانت هناك زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي لعمان، وزيارة السلطان العماني هيثم بن طارق، تأتي ردًا على زيارة الرئيس السيسي لعمان لتعزيز العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان ومصر.

وأَضافت “عبدالرحيم” في حوارها لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن زيارة السلطان العماني لمصر تعتبر استمرار عمان على نفس النهج بالسياسة المتزنة الحكيمة التي أرساها السلطان قابوس وبنفس النهج مع السلطان هيثم بن طارق.

وأوضحت: “يجب ألا ننسى مواقف سلطنة عمان الداعمة لمصر، والتي كان منها ثورة 30 يونيو والتي كانت عمان من أوائل الدول التي أعلنت دعمها للثورة، بجانب العلاقات الوطيدة لعدد كبير من الملفات”.

وتابعت: "أن الملف السياسي يطرح نفسه على طاولة مناقشات الرئيس السيسي والسلطان هيثم بن طارق، وتقارب في الرؤى والأفكار بين الرئيسين".