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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 3 سنوات لأحد المتهمين في "تظاهرات شبرا الخيمة"

المستشار سامح عبدالحكم
المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة
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قضت الدائرة الثامنة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، بالسجن المشدد 3 سنوات لأحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "تظاهرات شبرا الخيمة".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن.

وكانت المحكمة قد قضت بجلسة سابقة بذات القضية بمعاقبة أحد المتهمين بذات القضية من قيادي جماعة الإخوان الإرهابية وعضو حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومصادرة الأدوات والمطبوعات المضبوطة.
ووفقا لأمر الإحالة الذي ضم (١١) متهما من جماعة الإخوان الإرهابية متهمين بالاشتراك في تجمهر الغرض منه الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة ومؤسسات الدولة والكنائس والاعتداء على رجال الضبط القضائى من الشرطة حال تأديتهم عملهم وإحداث إصابتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

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