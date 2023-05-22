الأمين العام لمجلس التعاون يهنئ خادم الحرمين بإطلاق صاروخ فالكون 9 الفضائي

تقدم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وإلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الشعب السعودي بمناسبة مشاركة رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني في إطلاق صاروخ "فالكون" ومركبة "دراجون" يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023م.

إطلاق صاروخ "فالكون"

وذكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذا الإنجاز العلمي الطموح يضاف إلى سجل المملكة العربية السعودية المشرف، ضمن الرؤية السعودية المتطلعة إلى آفاق سنة 2030 والتي تتضمن برنامجا فضائيا رائدا.

وأكد الأمين العام، أن التقدم الذي تحققه دول المجلس في إطار برامجها في عالم الفضاء، يأتي بفضل الرعاية الكريمة وتوجيهاته السديدة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج في دعم الشباب الخليجي إيمانًا بقدراتهم في تحقيق الأهداف الكبرى للرؤى التنموية الخليجية وتعاونها وتكاملها في مختلف المجالات.