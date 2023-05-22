«القنال» في ثوبها الجديد| مصر تجذب أنظار العالم بمشروعات كبرى.. «اقتصادية القناة»: التعاقد مع «تيدا» الصينية داخل السخنة.. وخطة الدولة في طرق أبواب الاستثمار ببكين وهونج كونج

وضعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطة ترويجية خلال العام الجاري 2023، تستهدف جولات ترويجية خارجية لطرق أبواب الاستثمار في الدول الأوروبية والآسيوية وغيرها المستهدف جذب استثمارات من كبرى الشركات في صناعات متنوعة للاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتعرض «البوابة نيوز»، أهم المشروعات التوسعية والاستثمارية التي تتبناها الهيئة عبر التقرير التالي:

أكبر ميناء محورى على البحر الأحمر بالعين السخنة

جولة بميناء السخنة





إنشاء وتطوير ميناء السخنة وتحويله لأكبر ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، وتم تشكيل اللجنة العليا لإدارة المشروع برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن أعمال تطوير الميناء وتحويله لميناء عالمي وفقًا للبرامج الزمنية المقررة، ووضع السياسات وخطط العمل والإشراف العام على كافة الجهات.

جولة وزير النقل بالعين السخنة



وتشمل الأعمال داخل الميناء إنشاء أرصفة جديدة بطول 12 كيلومتر وعمق 18 مترًا، وساحات تداول بمساحة "5.6 مليون متر مربع" ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة "5.3 كم2" تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول "10كم" متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/العلمين الجديدة، لتستخدم في نقل البضائع وخصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريبًا ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء، وخاصة مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجاري تنفيذها.

عقد مع تحالف بنكى بتمويل 10 مليار جنيه



وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع تحالف يضم 6 بنوك يصل إلى 10 مليارات جنيه موجهة لاستكمال أعمال التطوير في البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.

ويوجه التمويل للإسراع من وتيرة العمل داخل المنطقة والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة، والانتهاء من بعض المشروعات الهامة خلال عامين وهو ما يتم التركيز عليه ضمن الأهداف المنشودة لإستراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020/ 2025.

أكبر مجمع للبتروكيماويات بالشرق الأوسط بـ7.5 مليار دولار



وقعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار أمريكي، في إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، ويهدف المشروع إلى تكرير وإنتاج منتجات بترولية وكيماوية ذات القيمة المضافة كالبولي إيثلين والبولي بروبلين والبولي استر ووقود السفن وغيرها من المنتجات البترولية والكيماوية.

ويقام المشروع على مساحة 3.56 مليون متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية، ويوفر احتياجات السوق المحلية ويقلل واردات الدولة من منتجات البترول وفرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة.

شركة نيرك للسكك الحديدية والمترو

شركة نيرك للسكك الحديدية والمترو



وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصندوق السيادي المصري عقد تأسيس شركة "نيرك" لصناعة السكك الحديدية، باستثمارات قدرها 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.

ويهدف المشروع الذي يقام على مرحلتين إنتاج 300 عربة سكك حديدية سنويا وتوفير 2000 فرصة عمل "وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي بما يؤمن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن وزيادة القدرة على التصدير إقليميا ودوليا".

عقد الرورو لدحرجة السيارات بشرق بورسعيد



حازت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الموافقة اللازمة لعقد الرورو الموقع بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتحالف العالمى المكون من مشغلي المحطات المتخصصة، وهم شركة بولوريه لوجيستيك الفرنسية " وتويوتا تسوشو اليابانية " ونيبون يوشن كايشا اليابانية NYK Line في الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T.

ومن المقرر أن يستغل التحالف رصيف بطول 600 متر من الناحية الغربية للأرصفة الجديدة لتشغيل محطة الرورو على مساحة 270 ألف متر مربع تخصص لاستقبال السيارات وسفن الدحرجة، حيث ستوفر هذه المحطة الجديدة لمجال صناعة السيارات أحدث الخدمات وعمليات التشغيل الفعالة من أجل استيراد وتصدير وإعادة شحن السيارات للأسواق والموانيء للدول المجاورة.

ويستثمر التحالف 150 مليون دولار أمريكي في المعدات والبنية التحتية للتعامل مع تداول نحو 800 ألف سيارة بالمحطة، والتي من شأنها توفير حوالي 400 فرصة عمل مباشرة و1000 فرصة عمل غير مباشرة.

المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد



أجرى وفدا روسيا زيارة إلى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالمنطقة الصناعية الروسية المقرر إنشاؤها بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بالتزامن مع التطورات الإيجابية التى شهدتها الفترة الماضية بإعلان عودة الطيران المباشر بين مصر وروسيا وعودة السياحة الروسية إلى مصر.

وتم توقيع مذكرة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر فى فبراير 2016، ويهدف المشروع لإنشاء منطقة صناعية فى شرق بورسعيد لإنتاج وتصنيع منتجات تنافسية عالية الجودة، على مساحة تبلغ 5.2 كم مربع ويجذب استثمارات 7 مليارات دولار، وتقام فى شرق بورسعيد للصناعات اللوجيستية.

ومن المخطط، أن تتضمن المنطقة الصناعية الروسية عدة قطاعات تصنيعية من بينها صناعة السيارات والأدوية والمعدات والبترول والغاز والكابلات، بالإضافة إلى صناعة السكك الحديدية والصناعات التعدينية والطاقة النووية، بما يساهم فى توفير 35 ألف فرصة عمل متوقعة بالمشروع سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة.

وتسير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على العمل بخطة خمسية طموحة، تهدف لتوطين عدد من الصناعات لخدمة الأسواق المحلية وكذلك للتصدير، وتوفير فرص عمل جديدة، وذلك من خلال 14 قطاعًا صناعيًا وتشمل تلك القطاعات: الخدمات البحرية وتموين السفن، وصب المعادن، ومواد البناء والصناعات الهندسية، ومراكز البيانات، بالإضافة إلى اللوجستيات، والتصنيع الزراعي، واللوحات الشمسية، وعربات السكك الحديدية، والمنسوجات.

الجولات الأوروبية لاستقطاب الاستثمارات الهولندية

وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ومن ضمن الجولات التي تقوم بها الدولة في الدول الأوروبية لجذب الاستثمارات واحتضان مشروعات تدعم التشغيل وتوفر فرص العمل. حيث توجه وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في وقت سابق، متجهًا إلى العاصمة الهولندية أمستردام، ضمن جولاته الأوروبية لاستقطاب الاستثمارات الهولندية في القطاعات الصناعية التي تستهدفها المنطقة في خطتها الاستراتيجية 2020/2025، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.



ويشارك رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منتدى الهيدروجين الأخضر -مشروعات القارة الإفريقية- حيث يعرض رؤية المنطقة ضمن استراتيجية الدولة المصرية في توطين مشروعات الوقود الأخضر واستخداماته في قطاعات متنوعة، وخطط الهيئة في هذه المشروعات خاصة بعد توقيع 19 اتفاقية إطارية مع كبرى الشركات العالمية في إقامة مشروعات لصناعات الهيدروجين الأخضر داخل منطقة السخنة المتكاملة، من إجمالي 23 مذكرة تفاهم تم توقيعها في مشروعات الوقود الأخضر، ليلتقي كبرى الشركات الهولندية العاملة في الطاقة خلال زيارته وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية والقطاعات الصناعية المستهدف توطينها بموانئ ومناطق الهيئة.



على جانب آخر، تتضمن الجولة الترويجية لقاءات مشتركة مع الجانب الهولندي خاصة مسئولي ميناء روتردام أكبر الموانئ الأوروبية فى العالم لبحث سبل التعاون المشترك بين الميناء وموانئ المنطقة الاقتصادية وتبادل الخبرات في هذا المجال.



الجدير بالذكر، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضعت خطة ترويجية خلال العام الجاري تستهدف جولات ترويجية خارجية لطرق أبواب الاستثمار في الدول الأوروبية والآسيوية وغيرها المستهدف جذب استثمارات من كبرى الشركات في صناعات متنوعة للاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

إقامة مشروعات جديدة مع تيدا الصينية داخل السخنة

اتجه وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع وفد من الهيئة، أمس21 مايو 2023، إلى دولة الصين، ومن ثم السفر إلى هونج كونج، حضور منتدى الاستثمار المصري الصيني المقرر أن ينقعد بـ بكين، وذلك لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين مع عرض الفرص الاستثمارية لـ اقتصادية قناة السويس أمام كبرى الشركات الصينية.

طرق أبواب الاستثمار في بكين وهونج كونج

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان له، إن هناك استعدادات لاستقبال وفد الهيئة الاقتصادية لطرق أبواب الاستثمار في بكين وهونج كونج والعمل على حضور منتدى الاستثمار الصيني المصري الذي يهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي وعرض فرص الاستثمار والقطاعات الصناعية المستهدف تنفيذها في المناطق التابعة لـ اقتصادية قناة السويس سواء بالموانئ التابعة أو المناطق الصناعية، موضحا أن الدولة تبحث إقامة مشروعات جديدة مع تيدا الصينية داخل السخنة.



وتابع جمال الدين، إن الدولة تعمل على دعم سبل التعاون المشترك واستقطاب الاستثمارات المتنوعة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ذلك مع دعم التبادل الاقتصادي بين مصر والصين، واستعراض القطاعات الصناعية التي يمكن الاستثمار بها خاصة تلك التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا.