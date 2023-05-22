2100 طالب وطالبة يؤدون امتحانات متطلبات الجامعة إلكترونيًا بمعامل جامعة القناة

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه خلال هذا الأسبوع - بدءًا من السبت الموافق 20 مايو إلى الخميس 25 مايو - يؤدى طلاب وطالبات جامعة القناة امتحانات متطلبات الجامعة، حيث أدى الطلاب السبت الماضي 20 مايو إمتحانات متطلب مقدمة فى علم الجودة، الأحد 21 مايو إمتحانات متطلب قضايا مجتمعية، الإثنين 22 مايو امتحانات متطلب اللغة الإنجليزية واخيرًا الثلاثاء 23 مايو امتحانات متطلب الحاسب الآلي.

مُوجهًا بضرورة تطبيق ضوابط العملية الامتحانية الواردة بدليل الإجراءات الخاصة بالإمتحانات والتى أعلنها قطاع التعليم والطلاب بكافة الكليات.

وبالتزامن مع تلك التصريحات - واصل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولاته داخل اللجان الإمتحانية بالكليات مُعلنًا أن الامتحانات تتم اليوم داخل 14 كلية التربية الرياضية، المصرية الصينية، الألسن، طب الأسنان، السياحة والفنادق، التجارة، التربية، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الطب البيطرى، العلوم، الصيدلة، الآداب والعلوم الإنسانية والزراعة.

خلال جولته - أكد الدكتور محمد عبد النعيم على الإلتزام بضوابط أداء الإمتحانات وإتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

وتابع " عبد النعيم " أن ما يقرب من 7500 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات اليوم، مؤكدًا على الإلتزام والهدوء داخل اللجان الامتحانية.

وعلى صعيدًا آخر بدأت الاختبارات الإلكترونية لامتحانات متطلبات الجامعة من يوم السبت الموافق 20 مايو وتستمر حتى الخميس 25 يونيو.

حيث أدى 2100 طالب وطالبة من كليات الطب البيطري والتمريض والصيدلة اختبارات متطلب الجامعة إلكترونيًا.

وقد أكدت الدكتورة غادة حداد المدير التنفيذي لمركز الاختبارات الإلكترونية أنه يتم إجرائها الاختبارات الإلكترونية في جامعة قناة السويس باستخدام منظومتين للاختبارات الإلكترونية. منظومة Gourmet، تحت إشراف الجامعة وأيضا تقوم الجامعة باستخدام منظومة MKCL للاختبارات الإلكترونية تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات وتحت إشراف فريق عمل يضم الدكتورة دعاء حسني نائب المدير التنفيذي وفريق المهندسين برئاسة المهندس حسن فريد وفريق وحدات الاختبارات الالكترونية بكليات الطب البيطري والتمريض والصيدلة والفريق الإداري بالمركز الأستاذ خالد غريب محمد والأستاذ حسام ابراهيم خليل محمد.