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الإثنين 22 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بالترويج لبيع كاميرات مراقبة محظورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية ما تم نشره بأحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام صاحب الحساب بالترويج لكاميرات مراقبة صغيرة الحجم يصعب اكتشافها مشيراً إلى إمكانية الشحن لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه، وتبين أنه طالب "سبق ضبطه بواقعة مماثلة" -  مقيم بمحافظة المنوفية، وبحوزته هاتف محمول يحتوى على آثار ودلائل لارتكابه الواقعة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بغرض النصب على المواطنين.. وتم عرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

بالترويج لكاميرات مراقبة صغيرة الحجم يصعب إكتشافها