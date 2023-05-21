منتخب مصر يفوز بلقب البطولة العربية للترايثلون بشرم الشيخ.. "صور"

سيطر نجوم منتخب مصر للترايثلون على المراكز الاولي خلال منافسات البطوله العربيه للناشيات.

وفازت ليلي حاتم لاعبة المنتخب الوطنى بالميدالية الذهبية وحصدت سلمي محمد المركز الثاني والميدالية الفضية وحصدت ريهام حسن المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وعلى مستوى في منافسات البطوله العربيه للترايثلون للناشئين فاز لاعب منتخب المغرب بدر سوان بالميدالية الذهبية وحصد لاعب منتخبنا الوطنى مهند الشافعي المركز الثاني والميدالية الفضية

وفاز سيف عايد لاعب منتخب مصر بالميدالية البرونزية.

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، افتتاح بطولة كأس افريقيا والبطولة العربية للتراثليون، إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي تقام والتي تقام خلال الفترة من (19-21) مايو الجاري، بمدينة شرم

الشيخ، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 50 دولة.

رحب "صبحي" بالوفود والدول المشاركة في البطولة على تواجدهم ببلدهم الثاني مصر، مبيناً أن مصر بالفعل أصبحت قبلة البطولات الكبرى والعالمية والقارية لما تمتلكه مصر من امكانيات في البنية التحتية والمقامة وفق المعايير الدولية، وايضا لامتلاك مصر العديد من فنادق الإقامة المتميزة، وشبكة الطرق والمواصلات الحديثة، والخبرات التنظيمية والإدارية، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة المصرية من القيادة السياسية وهو ما انعكس علي النتائج التي حققتها الرياضة المصرية وعدد البطولات التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية.

وأكد وزير الرياضة أن البطولة الافريقية والتي تستضيفها مدينة السلام والجمال شرم الشيخ تأتى أهميتها لكونها أحدي البطولات المؤهلة إلى الأولمبياد القادم باريس ٢٠٢٤، منوهاً الى أن مصر تمتلك العديد من الابطال في لعبة التراثليون ومنهم اللاعبة بسملة السلاموني، والتي شاركت في الأولمبياد الماضي بطوكيو كأول لاعبة مصرية وعربية تشارك في دورة أولمبية في هذه الرياضة، كما نوه إلى وجود العديد من اللاعبين المتميزين وهم اللاعبة فاطمة هجرس بطلة افريقيا وايضا اللاعب محمد جابر لاعب منتخبنا الوطني.

على جانب الآخر، توجه اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي الثلاثي "الترايثلون" بالشكر الى وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي على.