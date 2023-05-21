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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الوزراء البريطاني: أي تسوية سلمية يجب أن تكون بشروط أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
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أشاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بـ"التحالف الدولي لتزويد أوكرانيا" بطائرات مقاتلة من طراز إف-16 وذلك في اليوم الأخير من قمة مجموعة السبع في اليابان.. وقال: "أي تسوية سلمية يجب أن تكون بشروط أوكرانيا".

ومتحدثًا في هيروشيما، قال رئيس الوزراء إن القادة وصلوا إلى "لحظة محورية" من أجل السلام والديمقراطية، مضيفًا: "سوف نقف مع أوكرانيا للنهاية ذلك لأن أمنهم هو أمننا،" بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقال: "لقد حققنا اختراقة حقيقية في هذه القمة، بفضل دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحالف دولي لتوفير طائرات إف-16".

وأبلغ الرئيس الأمريكي الحلفاء أنه سيدعم نقل الطائرات المتقدمة إلى أوكرانيا مع استمرار الهجوم الروسي.

ريشي سوناك أوكرانيا مجموعة السبع اليابان