افتتاح أول برنامج تدريبي متخصص في تطوير صناعة الجبن الرومي بالإسكندرية

افتتح كل من المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أول برنامج تدريبي متخصص في أسس تصنيع وإنتاج الجبن الرومي، يقام في الفترة من 21 الي 25 مايو الجاري بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية.

ويأتي تنظيم البرنامج في إطار تعاون الغرفة مع كلا من جامعة الإسكندرية، ومشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية "TAIB" الممول من وزارة الزراعة الأمريكية.

وشارك في افتتاح البرنامج، محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، والدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد بهي الدين عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، والدكتورة هبة سلامة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عيشه العطار رئيس قسم علوم وتقنية الألبان، والدكتور مرسي السوده المشرف علي الدورة، والدكتور خالد شديد مدير مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية "TAIB"،ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة و عدد من الشركات المنتجة للألبان من أعضاء الغرفة.

وأكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة، ضرورة تعزيز التعاون المشترك وتضافر الجهود بين الجامعات والمؤسسات والكيانات الإنتاجية في مصر في ربط الصناعة بالبحث العلمي بما يهدف إلى رفع تنافسية وجودة المنتج المصري في الأسواق الأوروبية والعالمية.

واضاف الجزايرلي، أن غرفة الصناعات الغذائية في هذا الإطار تحرص على التعاون والشراكة الاستراتيجية مع جامعة الإسكندرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والعديد من الجهات المختصة في تنفيذ مثل هذه البرامج المتخصصة لدعم تطوير الصناعة الوطنية.

وأوضح أن البرنامج المتخصص في تصنيع وإنتاج الجبن الرومي يهدف إلى تطوير صناعة الجبن الرومي المصرية لينافس في الأسواق العالمية من خلال تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء والتوافق مع المواصفات العالمية في تلك الصناعة.

وعلي هامش انطلاق البرنامج دار العديد من النقاشات بين الشركات ورئيس هيئة سلامة الغذاء حول القضايا التي تخص الهيئة في صناعة الألبان، كما تم تكريم المهندس أحمد غازي لدورة في تطوير وصيانة وحدة إنتاج الألبان.