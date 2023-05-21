ads
الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مرتجي يتقدم ببلاغ رسمي ضد إساءات الصفحات والحسابات المأجورة

خالد مرتجي آمين
خالد مرتجي آمين صندوق النادي الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم المهندس خالد مرتجي آمين صندوق النادي الأهلي ببلاغ رسمي لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية  ضد بعض الصفحات والحسابات " المأجورة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذين تعرضوا له بالسب والقذف وغيرها من الإساءات التي يعاقب عليها القانون.

ولجأ المهندس خالد مرتجي الي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي حملات التشويه التي يتعرض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق بعض  الحسابات والصفحات المأجورة.

وتعرض مرتجي الي حملات تشويه عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل التعقيب من الصفحات على حديثه عن النادي الأهلي ودوره في الدفاع عن بعض الحملات التي يتعرض لها النادي مؤخرا.

وتقدم مرتجي ببلاغ رسمي قيد التحقيق حاليا  من خلال المستشار القانوني للنادي محمد عثمان والذي يواصل العمل وحصر كافة الحسابات والصفحات والقائمين عليها لاستمرار الملاحقة القانونية لكل من يقف وراء هذه الحملات المغرضة

المهندس خالد مرتجي آمين صندوق النادي الأهلي مباحث التوثيق والمعلومات