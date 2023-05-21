مرتجي يتقدم ببلاغ رسمي ضد إساءات الصفحات والحسابات المأجورة

تقدم المهندس خالد مرتجي آمين صندوق النادي الأهلي ببلاغ رسمي لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية ضد بعض الصفحات والحسابات " المأجورة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذين تعرضوا له بالسب والقذف وغيرها من الإساءات التي يعاقب عليها القانون.

ولجأ المهندس خالد مرتجي الي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي حملات التشويه التي يتعرض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق بعض الحسابات والصفحات المأجورة.

وتعرض مرتجي الي حملات تشويه عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل التعقيب من الصفحات على حديثه عن النادي الأهلي ودوره في الدفاع عن بعض الحملات التي يتعرض لها النادي مؤخرا.

وتقدم مرتجي ببلاغ رسمي قيد التحقيق حاليا من خلال المستشار القانوني للنادي محمد عثمان والذي يواصل العمل وحصر كافة الحسابات والصفحات والقائمين عليها لاستمرار الملاحقة القانونية لكل من يقف وراء هذه الحملات المغرضة