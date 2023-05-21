الدوري الإنجليزي.. برايتون يهزم ساوثهامبتون ويحجزا مقعدا أوروبيا لأول مرة في تاريخه

حقق فريق برايتون إنجازا مهما في تاريخه بعد الفوز على ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب فالمر، في إطار منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح برايتون أهداف المباراة عن طريق إيفان فيرجسون في الدقيقة 29، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، قلص ساوثهامبتون النتيجة بتسجيل هدف من خلال محمد اليونسي في الدقيقة 58 لكن عاد برايتون لتسجيل هدف قتل المباراة في الدقيقة 69 عن طريق باسكال جروز.

وبهذا الفوز، احتل برايتون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن أستون فيلا، صاحب المركز السابع، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 24 في المركز الأخير علما بأن الفريق تأكد هبوطه إلى بطولة التشامبيونشيب.

ضمن برايتون بهذ الفوز اللعب في البطولات الأوروبية، الموسم المقبل، سواء كان الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي، وفي حالة حصوله على نقطة وحيدة من مواجهة مانشستر سيتي المؤجلة، سيضمن المشاركة في الدوري الأوروبي، دون النظر لمواجهته أمام أستون فيلا، أما في حالة الخسارة أمام السيتي، سيكون في حاجة للفوز أو التعادل أمام الفيلا، من أجل ضمان المشاركة في اليوروبا ليج، بينما ستمنحه الخسارة الفرصة للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.