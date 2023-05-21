مجموعة السبع تدعو الصين إلى الضغط على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا

حث زعماء مجموعة السبع في اليابان، اليوم /الأحد/ الصين على الضغط على روسيا لإنهاء حرب موسكو على أوكرانيا.

وكتب القادة في بيان مشترك، نشر على موقع البيت الأبيض: "ندعو الصين إلى الضغط على روسيا لوقف عدوانها العسكري، وسحب قواتها على الفور وبشكل كامل وغير مشروط من أوكرانيا".

وقال قادة مجموعة السبع في بيانهم "إننا نشجع الصين على دعم سلام شامل وعادل ودائم على أساس وحدة الأراضي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال حوارها المباشر مع أوكرانيا".

كما أكد بيان مجموعة السبع أن القادة "يدعمون أوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب في مواجهة الحرب العدوانية الروسية غير القانونية" وأدانوا حرب موسكو باعتبارها "تهديدًا للعالم بأسره في انتهاك للمعايير والقواعد والمبادئ الأساسية لـ" المجتمع الدولي ".

وقال القادة إنهم "يقفون على أهبة الاستعداد لبناء علاقات بناءة ومستقرة مع الصين" بسبب "دور بكين في المجتمع الدولي وحجم اقتصادها، في التحديات العالمية وكذلك المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأضافوا "مناهج سياستنا ليست مصممة لإلحاق الضرر بالصين ولا نسعى لإحباط التقدم الاقتصادي والتنمية في الصين.. إن الصين المتنامية التي تلعب وفقًا للقواعد الدولية ستكون ذات أهمية عالمية. نحن لا نفصل أو نتحول إلى الداخل. في الوقت نفسه، ندرك أن المرونة الاقتصادية تتطلب تقليل المخاطر والتنويع ".

واستضافت اليابان زعماء أعضاء مجموعة السبع بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا في مؤتمر هذا العام.

كما تمت دعوة قادة من حفنة من الدول الأخرى - بما في ذلك أستراليا والهند وكوريا الجنوبية - إلى القمة، وقام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة شخصية بعد الخطط الأولية التي سينضم إليها تقريبًا.